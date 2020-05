«Io, imprenditrice e mamma Senza lavoro, ora ho paura»

«Sono un’imprenditrice ma anche una mamma ed una moglie. Sono titolare di un’attività di servizi dedicati alle aziende, che occupa ad oggi 15 dipendenti. Il 9 marzo decido, in accordo con i dipendenti, di adottare lo smart working in quanto il lavoro si è drasticamente ridotto, visto che le aziende stanno chiudendo poco alla volta e quelle aperte ora non hanno intenzione di valutare nuovi servizi perché hanno altro per la testa.

Il 10 marzo testiamo lo smart working per il primo giorno ma la risposta è davvero scarsa, l’11 alle 12,30 decidiamo di lasciar perdere, è tutto inutile, così non si può lavorare. Chiudiamo».