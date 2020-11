Isolamento obbligatorio, 3.533 bergamaschi I dati Ats: 3.604 in isolamento fiduciario

I soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) sono, alla data dell’11 novembre, 3.533 mentre i soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento fiduciario (contatti) sono 3.604.



Utile un confronto con i dati di un mese fa. Al 16 ottobre, per esempio, 2.198 bergamaschi si trovavano in isolamento fiduciario: erano 1.537 solo una settimana prima, il 9 ottobre, e appena 697 il 4 ottobre.

I dati riguardano tutti il territorio di Bergamo e provincia con una zona precisa dove il virus corre più veloce che altrove. È infatti nella Bassa che si adesso posa l’attenzione, perché i numeri lì hanno una progressione importante.