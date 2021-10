La droga sotto il sedile, spacciava in un parcheggio: arrestato 43enne ad Azzano

Nel corso dei servizi di prevenzione svolti durante lo scorso fine settimana i Carabinieri hanno tratto in arresto un 43enne originario del Marocco per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad Azzano San Paolo, i militari della Stazione di Stezzano, hanno controllato l’uomo, incensurato ma sorpreso con fare sospetto all’interno del parcheggio di via Oberdan. L’area era da tempo monitorata dai Carabinieri anche a seguito di alcune segnalazioni di uno strano via vai di autovetture che, giunte sul posto, sostavano per pochi secondi per poi riprendere la loro marcia.

Alla vista dei militari il marocchino non ha saputo giustificare la sua prolungata presenza nella zona: perquisito e controllata la macchina, i Carabinieri hanno rinvenuto 11 dosi di cocaina, nascosti sotto al sedile del conducente e circa 1500 euro in contanti.