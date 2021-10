La folla (di un tempo) ai Mercatanti: pienone anche domenica mattina

Nella mattinata di domenica 17 ottobre in tanti sul Sentierone per il ritorno dei Mercatanti. Ecco tutte le informazioni sulle modalità di accesso alla manifestazione e le modifiche alla viabilità.

Settantamila presenze e 15mila persone che, col Green pass, hanno richiesto il braccialetto per visitare l’intera fiera senza altri controlli: numeri importanti nei primi tre giorni di Mercatanti in Fiera, 19ª edizione della manifestazione tornata sul Sentierone dopo due anni di stop. «Penso che al termine (oggi l’ultimo giorno, apertura dalle 10 alle 20, ndr) supereremo le 100mila presenze», prevede Giulio Zambelli, presidente di Promozioni Confesercenti, l’ente organizzatore. Anche nella mattinata di domenica 17 ottobre tante persone hanno visitato le bancarelle dei Mercatanti: lunghe code nei varchi dei controlli del Green Pass per l’area food e per avere il braccialetto all’infopoint e muoversi liberamente tra gli stand.

Ecco tutte le informazioni sull’edizione 2021 dei Mercatanti con le modifiche alla viabilità.