La fontana del Lantro si rifà il trucco. «Pronta per la Capitale della Cultura»

L’acqua delle sorgenti non cessa di scorrere e da secoli alimenta la fontana del Lantro, citata per la prima volta in un documento del 928. Chiusa al pubblico da qualche anno, custodisce la sua magia dietro ad una porta, anche quella celata da una recinzione con tanto di siepe, lungo via della Boccola, accanto alla chiesa di San Lorenzo. Una bellezza nascosta che il Comune di Bergamo vuole svelare ai visitatori della Capitale della Cultura, nel 2023. L’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla ha già messo in conto alcuni interventi di valorizzazione, sul sito, ma anche sull’ingresso, «che insomma, ha proprio bisogno di essere sistemato» ammette Brembilla.

Anche i punti luce saranno rinnovati