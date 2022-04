«La polizia come una grande orchestra»: encomi e ringraziamenti per la cerimonia dei 170 anni

L’evento La cerimonia della questura si è svolta a Treviglio per i 500 anni del Miracolo della Madonna delle lacrime: la Messa in Santuario e poi le premiazioni al teatro Filodrammatici. Encomi a cinque poliziotti che si sono distinti in attività di servizio. Il questore Stanislao Schimera: «Giunto a Bergamo, ho percepito un avvolgente rispetto delle regole e senso civico, che pervadono l’intero territorio».