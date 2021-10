La proposta per il centro di Bergamo: «Uno sconto sui parcheggi per chi fa shopping»

L’orizzonte a breve sono le festività natalizie, ma più in là si guarda già al 2023, quando con il terzo lotto del Sentierone spariranno i sedici parcheggi di piazza Matteotti. Per rendere più attrattivo il «salotto» della città anche dal punto di vista della mobilità - soprattutto per il commercio che ancora ci vive - Palafrizzoni e Duc (distretto urbano del commercio) sono tornati a sedersi al tavolo per discutere del sistema della sosta in centro, dove si trovano circa 2 mila posti auto (ma il censimento è in corso).

L’idea (in auge proprio in vista del restyling del centro piacentiniano) è quella di un sistema informatizzato che consenta a chi viene a fare shopping in centro di avere degli sconti sui parcheggi, anche quelli su strada. «Per le festività stiamo pensando anche a delle iniziative sulla mobilità – anticipa il presidente del Duc Nicola Viscardi – ma il tema della facilità di accesso e di pagamento per la sosta in centro è un capitolo che va oltre. Il Comune deve fare delle scelte di gestione che agevolino, se vogliamo essere concorrenziali con altre tipologie di commercio. I commercianti sono pronti a fare la loro parte. Ci stiamo lavorando, siamo fiduciosi che si troverà una soluzione». L’idea è quella di una App o piattaforma che permette al singolo commerciante che aderisce all’iniziativa di «caricare» buoni parcheggio per i propri clienti che parcheggiano nelle strisce blu. Il commerciante - sono le ipotesi in corso di valutazione - potrebbe «regalare» una quota di parcheggio (il primo quarto d’ora o mezzora) oltre un tot di spesa nei negozi scelti per lo shopping.