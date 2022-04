La raccolta dell’associazione Zlaghoda da martedì 12 aprile agli ex Magazzini generali

Solo varcando per la prima volta quel cancello, rimasto chiuso per anni, si ha la sensazione di quanto siano ampi gli spazi all’interno. Il tempo, nell’area degli ex Magazzini generali, ha reso spettrale il complesso che anni fa era il cuore pulsante di un viavai continuo di merci, proprio a fianco dell’ex dogana, e che in tempi più recenti era diventato sede degli archivi della Banca Popolare, come raccontano ancora le targhe sui muri dei vecchi uffici. Oggi di proprietà d’Intesa Sanpaolo – che li ha ereditati da Ubi Banca – gli ampi locali di via Rovelli versano in uno stato di abbandono e di degrado come solo si poteva immaginare, passando in auto davanti alle facciate che danno sulla strada.