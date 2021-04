La ricerca bergamasca: «Vaccino dopo il Covid? Prima dose già efficace»

È l’essenza della scienza: tratteggiare un’ipotesi e verificarla. La prima evidenza è che il vaccino funziona, perché gli anticorpi sviluppati sono elevatissimi. La seconda, di evidenza, si lega in maniera stretta a quello che Bergamo ha vissuto un anno fa: per chi ha già fatto il Covid, già una sola dose di vaccino – per quelli che di dosi ne prevedono due e nel caso di studio si parla di Pfizer-BioNTech – attiva una risposta anticorpale molto forte. Questa seconda evidenza non è però un risultato utile ad aumentare un bagaglio di conoscenze scientifiche: è anche un possibile suggerimento concreto e pratico per velocizzare e ampliare la campagna vaccinale.

Uno studio finora unico al mondo