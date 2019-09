La spesa? Bergamo 22ª per convenienza Si può risparmiare 835 euro all’anno

Sono 835 euro. Facendo la spesa con un po’ di attenzione, è il risparmio che si può ottenere in un anno in città a Bergamo. Il dato «ponderato» è contenuto nel nuovo report annuale di Altroconsumo dedicato ai prezzi dei supermercati: ma quanto si spende, facendo una media? 5.938 euro: Bergamo è la 22ª in Italia tra le città più convenienti.

La palma del punto vendita più vantaggioso spetta all’Esselunga alla Celadina: fatto 100 il costo medio di un anno di spesa nel supermercato più economico (per la cronaca, sono la Conad Spesa Facile di Rovigo, il Supermercati Martinelli di Mantova e il Galassia di San Giovanni Lupatoto nel Veronese), qui siamo a 108, cioè un 8% più caro rispetto a quei punti vendita. Nella classifica orobica, seguono l’Esselunga di via Corridoni (indice 109) e il Famila Superstore di Colognola (indice 109) in città, mentre in provincia i «super» dove si fanno gli affari migliori sono l’Iper di Seriate (indice 112), l’Auchan di Curno (indice 114) e la Bennet di Albano (114). In concreto, a Bergamo si può risparmiare più che a Brescia (il supermercato meno caro ha indice 114) o Milano (indice 111), giusto per fare un confronto tra «vicini».