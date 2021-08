«La terza dose è necessaria? Sì, ma ancora da capire per chi»

Per il virologo Fabrizio Pregliasco probabile un colpo di coda. «Sul richiamo non è chiaro se dovrà interessare tutti o solo i soggetti a rischio».

«Avremo a che fare con il Covid almeno per i prossimi 2-3 anni. Una terza dose, dunque, sarà necessaria, ma non solo: servirà continuare a vaccinarsi il più possibile per riuscire a convivere in fretta con questo virus, senza troppi problemi per la salute e per la libertà di ognuno». Il pensiero del virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, è chiaro: rallentare con le vaccinazioni sarebbe un errore, soprattutto ora che i contagi stanno tornando a crescere.

Professor Pregliasco, il piano del Governo prevede l’inizio delle somministrazioni della terza dose di vaccino da ottobre. Da chi si dovrà cominciare?