«La variante inglese non aiuta In crescita i pazienti da Brescia»

La pressione ospedaliera si fa sentire anche nella Bergamasca. I dati dei nuovi positivi, in costante aumento negli ultimi giorni, hanno determinato anche un incremento dei ricoverati, con l’incognita variante inglese sullo sfondo e la maggiore capacità di trasmissione del virus. Sono 262 i ricoverati Covid in provincia. «Di certo il trend dei ricoverati è in aumento rispetto a gennaio, ogni giorno si registra un leggero incremento – spiega Marco Rizzi, direttore delle Malattie infettive dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo -. Nel nostro ospedale abbiamo ospitato per settimane tra i 40 e i 50 pazienti Covid, di cui una ventina in Terapia intensiva. Ora abbiamo superato le 60 unità con un discreto numero in area critica (24). Si avverte soprattutto la pressione dall’area di Brescia: ieri abbiamo ricoverato due pazienti provenienti dal pronto soccorso di Chiari, uno nei reparti ordinari e l’altro in Terapia intensiva. E si registra già un dato: Brescia fa fatica ad assorbire, è la provincia con maggiori criticità rispetto alla popolazione residente e gli Spedali Civili hanno 200-250 pazienti Covid. La situazione è fluida un po’ dappertutto con numeri in crescita e inevitabili ripercussioni sul sistema regionale». Nella Bergamasca si è lontani dal picco degli oltre 800 ricoverati Covid della seconda metà di novembre, ma i numeri vanno monitorati.

«Rispetto a fine ottobre e novembre il virus si trasmette più efficacemente con la variante inglese e questo non ci aiuta – sottolinea Rizzi -. Il passaggio da una situazione sotto controllo a una più difficile può evolvere rapidamente, ma non siamo ancora al punto di dover riconfigurare l’ospedale e quindi creare nuove aree Covid. In ogni caso se i numeri continuassero a salire, saremmo pronti con una riconversione progressiva di aree all’interno dell’edificio principale del Papa Giovanni, alla luce dei piani condivisi con la Regione e altre aziende sanitarie per scalare disponibilità di posti letto nei reparti ordinari e in area critica, in base all’andamento epidemiologico».