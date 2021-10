L’abbraccio gioioso a sei nuovi diaconi: «Chiamati a servire, non a essere serviti»

«Con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,5) è la frase scelta dai seminaristi del Seminario di Bergamo e del Pime per accompagnare l’ordinazione avvenuta con il rito che si è tenuto nella serata di sabato 30 ottobre nella chiesa ipogea dedicata a Cristo Sommo ed Eterno Pastore nel Seminario vescovile San Giovanni XXIII. Protagonisti i cinque giovani della nostra diocesi Carlo Agazzi di Grone, Mario Carrara di Locatello, Andrea Cuni Berzi di Urgnano, Mario Pezzotta di Pedrengo, Taddeo Rovaris di Nembro e per il Pontificio Istituto Missioni Estere Rajeswar Nayak di Brahmpur in India, entrati nella chiesa in processione.

«Segno dell’amore di Gesù»