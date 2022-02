L’addio a Mario Basalari, fondatore del Number One: «Ha fatto la storia delle discoteche»

Era «l’imprenditore della notte», l’uomo che ha fatto ballare generazioni intere, un pezzo di storia del mondo delle discoteche. E ieri la «sua» Telgate ha voluto dirgli addio. Se n’è andato Mario Basalari, fondatore del Number One: il patron del celebre locale di Corte Franca è scomparso sabato scorso all’età di 80 anni, dopo una vita trascorsa a far scatenare giovani e meno giovani nella sua discoteca. Ai funerali, celebrati ieri nella parrocchiale di Telgate, dove viveva, c’era un’ampia fetta del popolo delle discoteche: coloro che, al Number, hanno passato buona parte delle proprie serate a ritmo di dance e hardcore.

Basalari, che prima di fondare la discoteca di Corte Franca, negli Anni ’80, aveva già gestito altri locali nel Bresciano, era noto per non mancare mai: vestito di tutto punto, giacca e cravatta e l’immancabile baffo, era divenuto ben presto la vera e propria icona di uno dei locali da ballo più famosi di tutta Italia, sempre in prima fila nelle sale della sua discoteca. Discoteca finita più volte al centro delle polemiche, e non solo negli anni passati: lo scorso novembre l’ultima delle molte chiusure imposte dalle forze dell’ordine, che all’interno del locale nel 2021 avevano accertato a più riprese numerose trasgressioni alle norme di prevenzione anti-Covid. Centinaia i messaggi di cordoglio arrivati nelle scorse ore alla famiglia di Basalari, fra cui la moglie Tiziana e il figlio Steven, che dal padre ha ereditato la passione per il mondo delle discoteche oggi divenuta, anche per lui, un lavoro.