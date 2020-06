L’Albero degli zoccoli a Mornico Chiesto un milione per la cascina

E a dare man forte all’iniziativa, tra gli emendamenti al decreto legge Rilancio a favore del territorio bergamasco presentati dai deputati Alessandro Sorte e Stefano Benigni, c’è anche la richiesta di finanziamento, pari a un milione di euro, per la ristrutturazione di questo luogo simbolo. Collocata nel centro storico di Mornico la cascina, denominata «castello» per la sua torretta, è stata set di alcune scene del film «L’albero degli zoccoli» di Ermanno Olmi, girato poi anche a Cividate al Piano, Palosco, Martinengo e Cortenuova.

L’aia della cascina Castello che compare nella scena del film di Olmi della consegna del raccolto nella casa padronale è stata ridimensionata, a seguito di interventi di ristrutturazione tra gli anni ’70 e ’80. Il cancello della cascina divenne l’accesso alla scuola elementare e nel 1987 l’edificio fu acquistato dal Comune con l’intenzione, mai concretizzata, di ristrutturarlo per trasferirvi le scuole medie. Lasciato per anni in stato di abbandono, nel 1993 venne effettuato un primo ripristino statico, seguito da altri interventi di ristrutturazione, ovvero di consolidamento dei muri perimetrali, negli anni 2000 e 2003. In attesa di essere messo in sicurezza, l’edificio ha fatto da cornice negli anni eventi all’aperto, perlopiù estivi, mentre alcune stanze sono state utilizzate dalle associazioni locali.