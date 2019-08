L’allarme dei ristoratori «Non troviamo personale»

Il problema è nazionale ma ha risvolti negativi anche nella Bergamasca. «La ristorazione è traino dell’occupazione, anche d’estate, ma il problema è che non si trovano collaboratori validi in cucina e in sala», si legge in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa della Fipe, la Federazione italiana pubblici esercizi. Secondo l’Ascom sarebbero almeno 5 mila i posti di lavoro liberi in alberghi e ristoranti di città e provincia, considerando soprattutto i periodi di picco stagionale. «Nel mese di giugno – scrive la Fipe – sono stati creati oltre 100 mila posti di lavoro, ma per un’attività su quattro non si trova personale. I dati Excelsior sui fabbisogni occupazionali delle imprese parlano chiaro: a trainare la domanda di assunzioni è la filiera turistica e il ruolo di primo piano spetta alla ristorazione. Il fatto più preoccupante è che in un caso su quattro le imprese hanno difficoltà a trovare figure professionali adeguate al profilo richiesto, soprattutto tra il personale di sala».