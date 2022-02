L’appello di Enrica: «Ero stata adottata, dopo la scoperta cerco il mio gemello»

«Ho scoperto a quarant’anni di essere stata adottata. Ora cerco il mio fratello gemello, che non sapevo di avere, proprio così come gli altri miei cinque, tra sorelle e fratelli, che ho conosciuto in un recente viaggio in Paraguay, dove sono nata». L’appello, commosso, arriva da Enrica Locatelli, quarantenne, a tutti gli effetti bergamasca, ma che ha saputo soltanto dopo la morte dei genitori – papà Pierantonio Locatelli e mamma Rosa Bardelle, entrambi di Bergamo, scomparsi nel 2008 e 2012 – di essere sì nata nello Stato sudamericano, come è sempre risultato sui suoi documenti (e come ha sempre sospettato per i suoi lineamenti, ma i genitori hanno sempre negato, finché un familiare le ha raccontato tutto), ma in una città diversa.

