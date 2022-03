Lascia il celebre 3 stelle Michelin per tornare in alta Val Seriana: dal Sankt Hubertus a «contrada Bricconi»

Michele Lazzarini lascia il tre stelle St. Hubertus di San Cassiano (Bolzano), in Val Badia, dove ha lavorato per circa nove anni come braccio destro dello chef stellato Norbert Niederkofler, per andare a cucinare nella fattoria dell’azienda agricola e agriturismo «Contrada Bricconi», Valzurio, alta valle Seriana . Qui, in un antico edificio appositamente ristrutturato nel rispetto dell’edilizia rurale montana e in via di ultimazione, creerà un ristorante di cucina raffinata di montagna, che aprirà a giugno. Per lui, nativo di Gandellino, è una sfida con se stesso e un ritorno a casa.