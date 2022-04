«L’autobus in sede protetta è una vera sfida culturale per una mobilità più sostenibile»

«Secondo me la questione è culturale, e pure la sfida: vogliamo continuare a riempirci la bocca di mobilità sostenibile e a fare convegni su convegni oppure proviamo a passare ai fatti?». Carlo Mazzoleni, presidente della Camera di Commercio, chiama a raccolta il territorio sul progetto del Brt, il Bus rapid transit, il sistema di trasporto collettivo con mezzi elettrici che corre in buona parte su corsie protette e riservate. Nel caso del progetto made in Bergamo, finanziato dal Pnrr con 80 milioni di euro, da Bergamo a Dalmine e da qui a Verdellino.