Le nuove norme sugli sci: abolita la precedenza a destra, assicurazione obbligatoria e alcoltest

Nella nuova legge per sciatori e gestori degli impianti, entrata in vigore all’inizio dell’anno, risultano essere state abrogate due norme da sempre oggetto di controversie, ed aggiunte altre sette. Delle due mandate in pensione, una riguarda la «contestatissima» precedenza a destra in prossimità degli incroci, l’altra è quella che aveva assegnato ai maestri di sci lo spiacevole compito di segnalare alle forze dell’ordine gli sciatori da multare. Compito, questo, che torna ad essere di esclusiva competenza delle forze dell’ordine.

Le sette nuove regole di comportamento introdotte dalla nuova legge sono: casco protettivo per quanti, in età inferiore a diciotto anni praticano sci alpino, snowboard, slitta, slittino,e telemark, è fatto obbligo dotarsi di casco protettivo omologato.