Le regole per riaprire Parola d’ordine: distanza

Il testo di Regioni e governo.Obbligo di tracciamento. In Lombardia obbligo di misurazione delle febbre nei ristoranti.

La mediazione è condensata in 18 pagine, copertina inclusa. All’interno di quel testo, le «Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative» elaborate dalla Conferenza delle Regioni e «assunte» anche dal governo, c’è la rivoluzione della quotidianità. Ieri sera è arrivata anche la nota che annuncia l’ordinanza del presidente della Regione, che integra parzialmente le linee guida: «Da lunedì (domani per chi legge, ndr) - ha spiegato Fontana - compiremo un altro importante passo avanti verso la nuova normalità. Sono certo che i lombardi sapranno agire responsabilmente e nel rispetto delle regole».