Le scalette di Longuelo si rifanno il trucco Pavimenti a nuovo, ecco i lavori previsti

Alcune sono arcinote e molto percorse, conducono persino in «Paradiso», lungo 300 gradini dalle piscine a sotto le Mura. Altre sono quasi sconosciute, ma non meno importanti. L’obiettivo del Comune di Bergamo è recuperarle tutte, tutte le scalette che collegano la Bergamo bassa con quella alta e i suoi colli. È questione di giorni e un nuovo intervento da 400 mila euro prenderà il via: le scalette «Bellavista», «Ripa Pasqualina» e «Moratelli» saranno sottoposte ad un restauro completo.

Scalino dopo scalino, l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla punta a valorizzare tutto il patrimonio diffuso delle scalette: «Il primo intervento che abbiamo affrontato ha riguardato la scaletta della funicolare di città bassa, poi ne sono seguiti altri, dallo Scorlazzone all’ultimo presentato, sulla scaletta del Paradiso - spiega l’assessore -. Interveniamo ora su altri tre percorsi, a partire dalla scaletta Bellavista che unisce la parte vecchia di Longuelo con Città Alta, un percorso molto suggestivo ma molto malandato. Le scalette rappresentano un patrimonio importante, perché oltre a rappresentare la nostra storia sono di una bellezza naturalistica eccezionale. Un tempo venivano usate per raggiungere più velocemente Città Alta o i Colli, oggi vengono utilizzate per le passeggiate, recuperarle è sempre positivo».