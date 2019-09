Le scuole e lo «sciopero» per il clima I presidi: «Ok, ma serve la giustifica»

Sciopero globale per il clima di venerdì 27 settembre e circolare del ministro Fioramonti: la novità c’è, nessuno ricorda che un Ministro dell’Istruzione abbia mai mostrato segni di interessamento per scioperi qualsivoglia. Ma la novità è, ai fini pratici, molto ridotta. Resta il dovere della giustifica dei genitori o autogiustifica per i maggiorenni . Quanto all’invito, nel rispetto dell’autonomia, a non scalare le ore di assenza dal quantitativo previsto come limite massimo (25% del monte ore scolastico), appare di non facile applicazione, al massimo un paracadute per chi superasse il monte ore. Nessun «liberi tutti», nessuna autorizzazione a scioperare ogni venerdì sulle orme di Greta Thunberg dopo il suo discorso alle Nazioni Unite.