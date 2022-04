Lettera da Windsor: «Cari ragazzi, grazie per il vostro affetto». Firmato la regina

Her Majesty ha risposto. Con una lettera arrivata nientemeno che da Windsor Castle, la regina Elisabetta – da 70 anni sul trono inglese – ha tenuto a ringraziare gli oltre 80 studenti della scuola media di Chiuduno che, a fine febbraio, avevano spedito a sua maestà una lettera di congratulazioni in occasione del suo giubileo di platino . Firmata dalla sua dama di compagnia, Elizabeth Leeming, la missiva è arrivata a scuola lo scorso 1 aprile: una data che avrebbe potuto causare qualche fraintendimento, se non fosse per quella carta intestata Windsor Castle, inconfondibile , e quella targhetta commemorativa ufficiale del giubileo omaggiata proprio agli studenti chiudunesi.