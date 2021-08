«L’imputato non frenò, voleva travolgerli» Le motivazioni della condanna a Scapin

«Tornerò». Il responsabile della sicurezza della discoteca Setai di Orio lo sentì pronunciare da Matteo Scapin all’indirizzo dei ragazzi che lo avevano aggredito fuori dal locale in quella notte fra il 3 e il 4 agosto 2019, prima che la lite prendesse la sua piega tragica e si concludesse con l’investimento mortale di Luca Carissimi e Matteo Ferrari, 21 e 18 anni, di Bergamo.

È un particolare che finora era rimasto sotto traccia, ma che la Corte d’assise d’appello sottolinea nelle motivazioni della sentenza con cui a maggio Scapin, 35 anni, di Curno, tuttora ai domiciliari, è stato condannato per omicidio volontario a 11 anni e 4 mesi (riconosciute le attenuanti generiche e quella della provocazione). Lo fa per evidenziare lo spirito di rivalsa dell’imputato e smontare la tesi dell’indole docile e dell’atteggiamento remissivo, in virtù della quale il giudice di primo grado, il gup Massimiliano Magliacani, era arrivato a smontare l’accusa dell’omicidio volontario - sostenuta fin dall’inizio dal pm Raffaella Latorraca, l’originario titolare del fascicolo -, derubricando il reato in omicidio stradale (6 anni e 8 mesi, la pena inflitta al termine del processo in abbreviato). Posto che, rimarca la Corte d’assise d’appello, «anche in personalità miti, docili e remissive - e non è dimostrato che quella di Scapin si atteggi secondo queste caratteristiche - possano maturare estemporanei processi volitivi tesi a comportamenti violenti, specie in situazioni di stress tali da infrangere freni inibitori anche di consistente resistenza».