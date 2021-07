L’innovazione e il futuro dopo la pandemia: segui la diretta web dalle 17

La pandemia ha mostrato in modo chiaro che un Paese che non investe in ricerca, che non ha strutture produttive innovative all’interno dei propri confini , che manca di visione e politica industriale di largo respiro, che non si rinnova e non punta su futuro e innovazione non solo è un Paese incapace di guidare il cambiamento, ma è anche e soprattutto uno Stato che rischia di perdere uno dei treni fondamentali per la crescita di Pil e occupazione qualificata dei Paesi industrializzati.

Il contesto era già evidente al settore nazionale delle biotecnologie, rivelatosi cruciale nella gestione dell’emergenza, che da tempo chiede riforme e interventi con una prospettiva temporale di lungo respiro, per permettere investimenti e azioni che puntino realmente al cambiamento e possano proiettare l’intero Paese verso un futuro migliore.