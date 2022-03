Lo scippatore in bicicletta colpisce ancora, settima borsetta strappata a Treviglio

È tornato in azione lo scippatore in bicicletta, che da una quarantina di giorni sta imperversando per le strade di Treviglio. Giovedì, poco prima delle 20, ha preso di mira una 45enne che stava percorrendo a piedi via XXIV Maggio. La donna, che vive in zona, stava rincasando, quando alle sue spalle è entrato in azione il malvivente con il capo coperto dal cappuccio di una felpa . Lo scippatore ha afferrato la borsa della 45enne e l’ha strappata violentemente. Fortunatamente la vittima non è caduta a terra , come era invece successo per alcune della donne scippate nelle scorse settimane. L’uomo è salito sulla bici e con il bottino è fuggito verso via Foro Boario.