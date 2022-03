«Lo stile educativo di don Fausto, esempio di carità»

Il titolo può suonare un po’ tecnico, «Pedagogia della carità». Ma lo scopo è molto concreto. « Cogliere il senso dello stile caritativo e del metodo educativo di don Fausto, per proporlo e moltiplicarlo », spiega don Davide Rota, superiore del Patronato San Vincenzo. Il ciclo di incontri (aperto a tutti) pensato dal Patronato e dalla Fondazione don Fausto Resmini non vuole infatti solo ricordare la figura del «prete degli ultimi» a due anni dalla scomparsa (moriva per il Covid il 23 marzo 2020, a 67 anni) ma soprattutto tradurre quello che ha detto e fatto in una pratica, che si sporca le mani andando a cercare gli altri, soprattutto se giovani smarriti, ai margini o carcerati (dal 1992 fino alla sua morte don Fausto è stato cappellano del casa circondariale di via Gleno, che nel 2021 gli è stata intitolata).