Lo stop al Green pass dimezza le dosi booster: in 132mila senza vaccino

Dove non è arrivata l’Omicron «originale», sembra arrivare l’Omicron 2. Sempre più diffusiva, la nuova variante – insieme a una certa rilassatezza, dopo due anni di restrizioni – torna a moltiplicare i contagi: e se si osserva recentemente circa un 5% di reinfezioni, cioè persone alle prese col virus per la seconda volta (se non per la terza…), c’è poi appunto un 95% di infezioni tra chi finora il virus non l’aveva mai preso. In sostanza, l’avanzata del Sars-CoV-2 rischia di essere «totalizzante».