Lo stop dei trasporti eccezionali: fermi oltre 60 mezzi, 200 bobine non consegnate

Sconta già i primi effetti il fermo dei mezzi pesanti che si occupano di trasporti eccezionali. La riforma del codice della strada ha introdotto alcune modifiche giudicate penalizzanti per tutto il comparto, ma che rischiano di coinvolgere un gran numero di imprese committenti. A farne le spese è in particolare l’industria siderurgica, che negli ultimi anni aveva predisposto trasporti eccezionali con particolari mezzi, in grado di caricare diversi coils, le enormi bobine in ferro e acciaio utilizzate dall’industria e dall’edilizia.

Calcolando che in Italia ci sono oltre 600 mezzi speciali dedicati a questa tipologia di trasporto, dei quali il 10% opera tramite aziende bergamasche (una sessantina), lo stop di un giorno comporta la mancata consegna in provincia di 200 bobine. Il nuovo testo prevede innanzitutto il limite massimo di 86 tonnellate lorde trasportate per ogni camion, contro le 108 precedentemente concesse. Il carico deve inoltre essere costituito da un unico oggetto indivisibile, indipendentemente dal peso. Le associazioni di categoria sono pronte a sedersi intorno ad un tavolo per cercare la soluzione per rimettere in strada gli autoarticolati. Se non dovessero arrivare novità nelle prossime ore, il blocco dei mezzi rischia insomma di andare avanti ad oltranza, di fatto finché non si otterrà un chiarimento da parte del governo.