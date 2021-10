«L’obbligo vaccinale non è escluso. Dipende dall’evoluzione del virus»

Risponde alle domande via mail il professor Giorgio Palù, virologo, microbiologo e presidente dell’Agenzia italiana del farmaco. Forse perché, come spiega, la comunicazione, pur restando «essenziale in una pandemia», ha portato come «danno collaterale» una sovraesposizione mediatica degli scienziati. E allora meglio la forma scritta. Meglio soppesare le parole a cui in tanti, in questi due anni, si sono aggrappati per cercare lo spiraglio di luce in fondo al tunnel o quantomeno un motivo per non abbattersi troppo. Non ne mancano nemmeno questa volta e sono tutti da cercare attorno al tema dei vaccini, anche se lo scenario resta delicato e la pandemia da Covid, forse per la prima volta nella storia della virologia, potrebbe anche durare più dei due anni canonici.

Professor Palù, finora la strategia vaccinale in Italia si è dimostrata vincente: basterà a contrastare la recrudescenza del virus che – in qualche misura - nella stagione invernale alle porte si farà sentire anche da noi?