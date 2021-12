Locatelli: «Terza dose, i dati confermano: efficace al 93,3% contro la malattia grave»

Il coordinatore del Cts: «Per la prima volta abbiamo i numeri riferiti a chi ha ricevuto la dose booster. Rispetto al contagio, protezione al 77-78%. In Italia situazione migliore che in Europa, ma serve ancora prudenza».

Il diario della pandemia s’avvicina ai due anni. Da tanto dura l’emergenza, oggi però ben diversa. Perché se la quarta ondata consegna ora forse il momento di picco, il confronto con l’inverno scorso è ampiamente favorevole, anche se il presente richiede la massima prudenza. Soprattutto, l’Italia regge più del resto d’Europa. Lo «scudo» dei vaccini resiste, ma va intensificato: lo sforzo per correre con le terze dosi, i cui primi risultati in fatto di efficacia consegnano un messaggio solido (93,3% di efficacia contro la malattia grave), è intenso in tutto il Paese. Da settimana prossima partiranno anche le immunizzazioni per i bambini. Omicron, la nuova variante che spaventa il mondo, appare decisamente marginale in Italia.

Il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), parte dai numeri del monitoraggio settimanale per tracciare il quadro del Paese: «La situazione italiana rimane, insieme a quella della Spagna, la più favorevole del contesto europeo, pur a fronte di un aumento dell’incidenza nel nostro Paese: è cresciuta a 176 casi settimanali ogni 100mila abitanti, rispetto ai 155 della scorsa settimana. La stima nazionale dell’Rt è a 1,18, lievemente più basso della scorsa settimana, mentre l’“Rt proiettato”, cioè quello della prossima settimana, dovrebbe scendere ancora, a 1,07. La Lombardia? Mi sembra abbiamo un quadro ancora favorevole».