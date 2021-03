Lopalco: necessario un lockdown «Serve di almeno due settimane»

«Quando c’è una circolazione elevata del virus, le scuole devono chiudere. Ma non ha senso chiuderle e lasciare aperto tutto il resto. È necessario un lockdown di almeno due settimane, come a marzo di un anno fa, per frenare la diffusione delle varianti Covid, che colpiscono soprattutto i più giovani». Il professor Pier Luigi Lopalco, epidemiologo, è la mente del Piano pandemico pugliese e, dallo scorso ottobre, assessore alla Salute della Regione Puglia. Sulla scuola è tranchant, è entrato in rotta di collisione più volte anche con l’ex ministra Azzolina perché convinto che nelle scuole il virus trovi terreno fertilissimo. Risponde col consueto aplomb dopo «un’estenuante riunione sull’analisi delle curve della pandemia». Tutte in salita.

Professore lei è stato chiaro: è necessario chiudere tutte le scuole.

«Tutti a casa per la salute di tutti. In Puglia abbiamo cercato di chiudere la scuola per frenare l’avanzata della seconda ondata, ma non ce l’hanno permesso, perché alla fine, tra bisogni educativi speciali, chi chiedeva di portare i figli a scuola perché non poteva tenerli a casa, più tutte le fasi in cui il Tar ha smorzato le nostre ordinanze, alla fine la didattica in presenza c’è stata. Questa situazione ha fatto lievitare i contagi, che con la chiusura completa sarebbero stati frenati: ogni settimana abbiamo avuto centinaia di casi, fra docenti, personale e studenti. Anche con la presenza limitata a scuola abbiamo ogni settimana migliaia di persone in quarantena».