«L’ospedale Papa Giovanni ha resistito Ma la sfida al Covid continua»

«Non abbiamo mai smesso di lottare: la prima e la seconda ondata della pandemia, come momenti separati, per l’ospedale non sono mai esistiti; a luglio, la Terapia intensiva è arrivata a zero positivi Covid e per qualche giorno non abbiamo visto altri ricoveri, ma al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’impegno contro il Covid non si è mai arrestato. E non è finita, qui nessuno ha abbassato la guardia». Fabio Pezzoli, direttore sanitario dell’Asst Papa Giovanni XXIII, in prima linea contro il Covid dai primi giorni della pandemia, tanto da finire anche lui tra gli infettati, prova a raccontare la pandemia dalla parte di chi ogni giorno si rimbocca le maniche per averla vinta sul virus.

A guardare i dati su prima e seconda ondata, le impressioni avute dall’esterno si ribaltano: anche questa dell’autunno è stata una fase durissima. E lo è ancora.