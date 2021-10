Lovere, nel lago arriva il cestino mangia plastica: «Nuovo passo verso la sostenibilità»

Qualche anno fa la Goletta dei laghi di Legambiente aveva verificato la presenza di microplastiche nel lago di Iseo scoprendo che, fino a una profondità di 70 metri, c’è una densità media di oltre 40 mila particelle per chilometro quadrato. In particolare, l’area più esposta a questo problema, è la fascia di lago compresa tra Lovere e Pisogne, dove il fiume Oglio arriva dalla valle Camonica e si immette nel Sebino. Un tentativo concreto per arginare questo problema arriva dalla Riserva della biosfera «Valle Camonica – Alto Sebino» riconosciuta nell’ambito del programma Mab dell’Unesco che comprende anche i comuni bergamaschi di Rogno, Costa Volpino e Lovere. Ieri mattina la Comunità montana di Valle Camonica, l’ente gestore della riserva, ha consegnato un «cestino mangia plastica» al Comune di Lovere e due al Comune di Pisogne per posarli nelle acque del Sebino e recuperare i rifiuti che rischiano di essere mangiati dai pesci. Si tratta di cestini galleggianti in grado di raccogliere fino a 1,5 chilogrammi di plastiche e microplastiche al giorno e di assorbire sversamenti di olii e idrocarburi grazie alla presenza di filtri assorbenti riutilizzabili, prodotti da una start-up bresciana.