Lutto nel mondo della ristorazione Bergamo, è morto Ciro Manzi

«Mio fratello ha iniziato a lavorare all’età di 15 anni in piazza Vecchia – ricorda Francesco Manzi –. È sempre stato un bravo ragazzo e un gran lavoratore. Insieme abbiamo scritto pagine importanti della ristorazione a Bergamo». Per 30 anni infatti, a partire dal 1977, i fratelli Manzi hanno gestito il ristorante Piemontese di fronte alla stazione, diventato in breve tempo un locale molto frequentato.

Ciro Manzi