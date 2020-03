Maestra dona il suo tempo agli altri «La malattia ha cambiato la prospettiva»

«La riva è più sicura/ ma a me piace combattere/ con le onde»: è come un mare agitato la vita di Maria Padovano, ma lei ha scelto di reagire proprio come racconta in questi versi la poetessa Emily Dickinson, senza chiudersi in se stessa, affrontando a viso aperto la corrente contraria.

Maestra in una scuola primaria, vive a Brembate Sopra e da due anni lotta con un tumore al seno molto aggressivo, ma non si è mai arresa, anzi, ha deciso di donare il suo tempo agli altri come volontaria dell’associazione «Amiche per mano», che sostiene con molte attività altre donne coraggiose come lei in cura all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo.