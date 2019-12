«Maleducato!». Ma era «solo» iperattivo Il rugby riesce a incanalare le sue energie

In una squadra di rugby c’è spazio per tutti: «Il potente sfonda – come scrive il giornalista Luciano Ravegnani – il piccolo s’infiltra, l’alto salta, il guizzante corre». L’inclusione è un principio cardine di questo sport, in cui «la vittoria passa sempre dalle mani di un compagno». Lo stanno sperimentando anche Riccardo, 12 anni, un ragazzo con Adhd, disturbo evolutivo da deficit di attenzione e iperattività, e la sua mamma, Anna Tomarelli: nella squadra Under 14 dei Bulldog Rugby Asd di Comun Nuovo hanno finalmente trovato un ambiente accogliente e amichevole.

Un’accoglienza non scontata, perché l’Adhd spesso si trasforma in un marchio a fuoco sulla pelle dei ragazzi, un vero e proprio stigma: «La gente – osserva Anna – li considera maleducati, perché mancano di autocontrollo, rispondono male, non stanno mai fermi, non rispettano le regole. È facile giudicarli in questo modo ma dietro ognuno di questi comportamenti si nasconde una profonda sofferenza».