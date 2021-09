Malore dopo il bagno nel mare in Sardegna, Calolziocorte piange Antonio Corti

Profondo cordoglio a Calolziocorte per la morte di Antonio Corti, 75 anni, che abitava in paese in via Della Ca’,20, avvenuta per un arresto cardiaco, nel primo pomeriggio di domenica, mentre si trovava in Sardegna per le vacanze. A quanto si è appreso, Corti si trovava nel comune di Trinità d’ Agultu e Vignola, una località turistica del Sassarese. Aveva appena finito di nuotare, attorno alle 12,30 e aveva telefonato alla moglie dicendo che andava tutto bene, dirigendosi poi verso l’abitazione che aveva preso in affitto. Durante il tragitto si è sentito male. È stato visto a terra da alcuni passanti e sono scattati i soccorsi, ma non c’è stato niente da fare. Una decina di anni fa si era sentito male per problemi cardiaci, mentre si trovava nella piscina di Pratogrande, nel vicino comune di Garlate, e nella circostanza i soccorsi rapidi gli avevano salvato la vita.