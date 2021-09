Malpensata nel mirino dei ladri: 13 furti in un mese in un complesso residenziale

Raffica di colpi nel complesso «Miriam» della Malpensata: numerose le abitazioni svaligiate durante le ferie. In un caso tre ladri sono rimasti due giorni in una casa, facendo chiasso giorno e notte. Poi, scoperti da una vicina, sono scappati.

In un caso, estremo, dopo due giorni di chiasso proveniente dall’appartamento sotto al suo, un’inquilina è scesa e ha suonato al campanello per dirne quattro ai vicini. Ma si è trovata di fronte un individuo mai visto, con mascherina e berretto. «Ma chi è lei?», gli ha chiesto stupita. «Come chi sono? Io abito qui», la pronta risposta. «Ma figuriamoci: conosco benissimo chi abita qui e non è lei!», la replica della vicina, culminata con la fuga, in quattro e quattr’otto, del finto inquilino e di altri due uomini.

Di fatto dei ladri che, approfittando dell’assenza dei veri padroni di casa in vacanza, si erano introdotti nella loro abitazione e vi si erano addirittura insediati per due giorni e due notti, finché – per nulla preoccupati dall’attirare l’attenzione con il loro chiasso – non sono stati scoperti.