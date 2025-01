Malpensata, la polizia locale arresta un uomo per spaccio

Operazione anti spaccio della polizia locale, nel quartiere Malpensata. Durante un controllo, un uomo è stato trovato in possesso di hashish. Sulla base delle sue dichiarazioni, gli agenti hanno avviato accertamenti nella zona, identificando un secondo possibile acquirente e raccogliendo ulteriori elementi per risalire al presunto spacciatore.

L’arresto da parte della polizia locale

Sono così intervenuti gli operatori del Nucleo interventi sicurezza urbana, coadiuvati dall’unità cinofila, individuando un uomo di origine straniera, regolare in Italia e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. A lui sono stati sequestrati ulteriori quantitativi di hashish, per un totale di oltre 15 grammi, insieme a una somma di denaro contante.