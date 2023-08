Maltempo, primi temporali nelle valli: grandine e alberi caduti. Scatta oggi l’allerta arancione in Lombardia

Erano attesi e sono arrivati i primi temporali, localmente intensi, nelle valli bergamasche e nella zona dell’alto Sebino nel tardo pomeriggio e nella serata di giovedì 3 agosto. In alta Val Brembana, a Isola di Fondra dove già a fine luglio il maltempo aveva causato una frana, una grandinata ha imbiancato le strade.

Grandine a Isola di Fondra

(Foto di Felice Midali/Gruppo Facebook «Valle Brembana di tutto di più») I fuoco sono intervenuti per alberi caduti a Roncobello, Piazzolo e Moio de’ Calvi in alta Val Brembana, e nell’alto Sebino a Lovere. In alta val Seriana, tra Gromo e Valgoglio, uno smottamento è stato sgomberato sulla provinciale 49bis.

Lombardia, allerta arancione

La sala operativa della Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per rischio temporali (qui il bollettino). Per la seconda parte della giornata di giovedì 3 agosto si prevede un aumento dell’instabilità sul territorio regionale, in particolare sulle zone prealpine occidentali e centrali, con rovesci o temporali (anche localmente di forte intensità) in transito verso Nord-Est, in possibile estensione anche sulle zone di alta pianura. Ventilazione moderata o forte sui rilievi settentrionali e su Appennino, specialmente nelle ore pomeridiane, in temporanea estensione anche alle pianure meridionali. Raffiche massime attese fino a 70 km/h sui rilevi, con i valori maggiori su Appennino. Nel corso della prima parte della giornata di venerdì 4 agosto si avrà la maggior probabilità di temporali forti ed organizzati sulla Regione. Saranno possibili in queste fasi eventi di grandine medio-grande, raffiche intense di vento e precipitazioni localmente forti.Tra il pomeriggio e la sera saranno possibili nuovi temporali sulle pianure occidentali, con i fenomeni in progressiva attenuazione dalla serata.

Da Nord a Sud

È allerta meteo per tre giorni a partire da giovedì 3 agosto. Il Ciclone Circe colpirà l’Italia da Nord a Sud portando forti temporali, vento e freddo. Assisteremo a un crollo delle temperature, anche di 10°. Ma attenzione, soprattutto, ai fenomeni estremi possibili su Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna.

Giovedì previsti i primi rovesci a tratti intensi su Liguria di Levante, Alta Toscana e Triveneto; in particolare, in serata potrebbero essere anche violenti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ma la giornata peggiore sarà quella di venerdì 4 agosto quando il minimo di bassa pressione, l’occhio del ciclone, si sarà portato sulle regioni centrali: da questa posizione favorirà fenomeni intensi su tutto il Centro-Nord. Dalla sera, poi, con lo spostamento del ciclone verso i Balcani avremo ancora forti temporali su tutta la fascia adriatica ed al Sud, con una graduale attenuazione al Nord. Per quanto riguarda il meridione, massima attenzione, dunque, tra la tarda serata di venerdì e la notte di sabato, specie sul Basso Tirreno, quando non sono esclusi violenti nubifragi.