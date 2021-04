Mancanza di forze, disturbi nel dormire o della memoria: la lunga scia del Covid

Un anno dopo, i segni del Covid restano profondi. Nella memoria collettiva e sempre più nel fisico di chi c’è passato, l’«eredità» della malattia è un mosaico complesso. Inedita – e potente – l’infezione, inedito è spesso anche il quadro delle problematiche che ancora si trascinano dopo la guarigione. «Ci sono diversi livelli», premette Marco Rizzi, direttore del reparto di Malattie infettive del Papa Giovanni, che già nei mesi scorsi aveva firmato, insieme ad altri colleghi dell’Asst cittadina, un importante studio sulle conseguenze a lungo termine del Covid.

Il primo livello, basilare, è comune a tutte le lunghe ospedalizzazioni. «Anche nei pazienti Covid vediamo le sindromi tipiche di chi esce da un prolungato ricovero, in reparto o in terapia intensiva, e che comportano un lungo percorso di recupero funzionale, a volte non pieno, complicato», spiega Rizzi. Il secondo livello, anche questo sostanzialmente chiaro, ha a che fare con i danni agli organi toccati dal Covid: «Chi fa una brutta polmonite può avere danni permanenti ai polmoni. Si può riscontrare minore efficacia sul lungo periodo, in qualche caso non torneranno mai a funzionare pienamente», prosegue il primario. Poi, appunto, c’è il quadro più complesso, l’ulteriore sfida nella sfida: «Anche per via delle altre complicanze occorse a causa dell’infezione, per esempio problemi neurologici o cardiologici, emerge un terzo livello di conseguenze post-Covid: una costellazione di sintomi non tanto correlati alla gravità dell’episodio acuto, ma un prolungato andamento altalenante del proprio stato di salute.