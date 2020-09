Manzoni gli bonificò 2.400 euro al mese Malanchini: prestazioni professionali

Tra le carte dell’inchiesta sull’immobile della Lombardia Film Commission, nell’ambito della quale sono finiti agli arresti domiciliari i contabili della Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, spunta il nome di Giovanni Malanchini, ex sindaco di Spirano, attualmente consigliere regionale con incarico di segretario dell’ufficio di presidenza, dal 2015 responsabile degli enti locali della Lega Nord-Lega Lombarda. E tra i fedelissimi di Salvini.

Malanchini non è indagato. Viene citato nelle informative della Gdf di Milano come destinatario di numerosi bonifici da parte di Manzoni. Operazioni monitorate dall’Uif (Unità d’informazione finanziaria) di Bankitalia, che Malanchini spiega come retribuzioni per «prestazioni professionali effettuate per conto di Manzoni fra il 2015 e il 2018. Prestazioni che rispondono a disciplinari di incarico e per le quali ho emesso fatture elettroniche, verificabili in qualsiasi momento da chi indaga e che forse sono già state verificate, con importi lordi e sulle quali ho pagato le tasse».