Mascherina sul lavoro: obbligo fino a giugno ma esclusi in 20mila

Via le mascherine, anzi no. Sui luoghi di lavoro, l’obbligo di indossare dispositivi di protezione diventa a due velocità: resterà ancora in vigore per il comparto privato (poco più di 430mila addetti in Bergamasca), mentre è solo una «raccomandazione» per il pubblico impiego. E all’interno di questa differenza, c’è una differenziazione ulteriore: tra i dipendenti pubblici, la mascherina resta comunque obbligatoria per chi lavora in ambito sanitario e nelle scuole (altre circa 30 mila persone) . Dunque, alla fine dei conti, saranno esentati solo circa 20mila dipendenti della pubblica amministrazione in provincia di Bergamo.