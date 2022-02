Mascherine e vaccini stoppano l’influenza

Era iniziata con una fiammata anticipata e dai contorni preoccupanti. Poi via via però l’influenza è scemata, «soffocata» da vaccini e mascherine: quel picco di contagi che nel pre-Covid si raggiungeva solitamente tra fine gennaio e metà febbraio, con numeri imponenti, quest’anno non s’è verificato, e anzi l’ondata di malanni stagionali sembra già essersi ritirata.

La risacca dell’influenza è immortalata negli ultimi bollettini di «InfluNet», la sorveglianza delle sindromi simil-influenzali di Regione Lombardia (all’interno della rete nazionale coordinata dal ministero della salute). Guardando all’ultima settimana di monitoraggio, quella 7-13 febbraio, in Lombardia l’incidenza delle sindromi simil-influenzali si è attestata a 3,7 casi ogni mille assistiti (cioè ogni mille pazienti dei medici di base, che fanno da «sentinelle» per questa sorveglianza): un dato superiore a quanto si registrava negli stessi giorni di febbraio 2021 (1,92 casi ogni mille assistiti), ma decisamente più basso di quanti si osservava nel periodo pre-pandemico. Nella stessa settimana del febbraio 2020 l’incidenza era di 14,5 casi ogni mille assistiti, nel febbraio 2019 ci si attestava a 15,4 casi ogni mille assistiti. In altri termini, la circolazione virale è scesa del 75% rispetto ai valori medi dello stesso periodo in epoca pre-pandemica. Da inizio stagione, comunque, gli epidemiologi lombardi stimano 975mila casi d’influenza.