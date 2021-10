Mattarella a Bergamo 4 volte nei suoi 7 anni di presidenza

Sette anni al Quirinale, 4 visite a Bergamo. Sergio Mattarella è ormai di casa nella nostra città, alla quale ha fatto sentire più e più volte la vicinanza durante l’incubo del Covid. E proprio l’ultima presenza del Presidente della Repubblica è legata alla pandemia, un momento di celebrazione e ricordo solenne delle vittime con la Messa di Requiem di Gaetano Donizetti al Cimitero Monumentale.

Era il 28 giugno di un anno fa, un evento trasmesso in prima serata nazionale su Rai Uno. Un omaggio alla lapide commemorativa con le parole del fondatore del Sermig, Ernesto Olivero, la corona di fiori e poi le riflessioni davanti alla platea dei sindaci, simbolo di quella Bergamo «che rappresenta il cuore della Repubblica», capace «di coraggio e spirito di sacrificio». Una vicinanza non di maniera: «Questa sera c’è l’Italia che ha sofferto, che è stata ferita, che ha pianto». E quel monito: «Fare memoria significa, quindi, anzitutto ricordare i nostri morti e significa anche assumere piena consapevolezza di quel che è accaduto. Senza la tentazione illusoria di mettere tra parentesi questi mesi drammatici per riprendere come prima. Riflettere seriamente. Ricordare significa riflettere, seriamente, con rigorosa precisione, su ciò che non ha funzionato, sulle carenze di sistema, sugli errori da evitare di ripetere». Una visita di poco meno di due ore che ha lasciato il segno come poche.