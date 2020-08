Mazzette in carcere, chiusa l’indagine Porcino verso la richiesta di processo

In 22 restano avviluppati all’inchiesta e andranno probabilmente incontro a una richiesta di rinvio a giudizio, mentre in 8 - tra cui l’assessore regionale Lara Magoni, il consigliere regionale Giovanni Malanchini e il comandante della polizia locale di Treviolo Matteo Copia - sono destinati a uscirne dopo che il procuratore facente funzione Maria Cristina Rota e il pm Emanuele Marchisio hanno per loro chiesto l’archiviazione.

La Procura di Bergamo nelle scorse settimane ha chiuso il fascicolo sull’indagine che nel giugno di due anni fa aveva portato all’arresto di Antonino Porcino, per 33 anni direttore del carcere di via Gleno, e di altre 5 persone finite ai domiciliari: Antonio Ricciardelli, all’epoca comandante della polizia penitenziaria di Bergamo; Francesco Bertè, all’epoca dirigente medico del carcere di via Gleno e dipendente del Papa Giovanni; Daniele Alborghetti, commissario della penitenziaria di Bergamo all’epoca distaccato al carcere di Monza; Mario Metalli, titolare della ditta specializzata nell’installazione di macchine distributrici di snack, bevande e tabacchi Alfa Express di Urgnano, e la figlia Veronica. Tra gli indagati anche medici, fra i quali Claudio Arici, all’epoca responsabile dell’Ussd continuità e territorio del Papa Giovanni da cui dipende l’infermeria del carcere, e agenti della polizia penitenziaria.