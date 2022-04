Medici, dopo la pandemia per la metà stress e sindrome da burn-out

Non è solo stanchezza e non sono soltanto i carichi di lavoro eccezionali dell’emergenza Covid, che pure hanno inciso parecchio. È un malessere diffuso e più profondo, quello che interessa sia i medici di base che quelli ospedalieri, e che ha complicato anche il rapporto fiduciario che esiste da sempre tra dottore e paziente, esponendo in alcuni casi gli stessi medici a commettere errori professionali. È la fotografia di un disagio profondo, che ha radici lontane nel tempo e che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, quella che scaturisce dall’indagine dal titolo «…e al medico chi ci pensa?», effettuata tra metà gennaio e la fine di febbraio tra i camici bianchi della provincia di Bergamo .