Mezza Quaresima, dopo 2 anni di stop riecco la sfilata dei carri allegorici

C’è aria di Carnevale, ma c’è soprattutto aria – e voglia – di sfilata di Mezza Quaresima. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna a fine marzo la manifestazione organizzata dal Ducato di Piazza Pontida. E ci saranno anche i carri allegorici, pronti a sfilare di nuovo per le vie del centro. Lo aveva anticipato un mese fa il duca di piazza Pontida, Mario Morotti, in occasione degli auguri di buon anno alle autorità cittadine («qualcosa faremo di sicuro», aveva detto). Ora la notizia è ufficiale e c’è anche una data: domenica 27 marzo: «È un ritorno alla normalità – dice emozionato Morotti –. Il sindaco di Bergamo è stato il primo a darci la carica. Quando, qualche giorno fa, sono stato da lui, non ha esitato un attimo e mi ha invitato a organizzare per dare finalmente un segnale di fiducia e di ripartenza».

L’ultima sfilata di Mezza Quaresima (entrata a pieno diritto in «Carnevalia», l’associazione che raduna i carnevali storici più importanti d’Italia) risale ormai al 2019. L’anno dopo, prevista in pieno lockdown, fu annullata l’ultimo fine settimana di Carnevale. Le restrizioni imposte nel 2021 avevano spinto gli organizzatori a non prendere neppure in considerazione l’idea di organizzarla, ma quest’anno – visto il progressivo miglioramento della situazione sanitaria – Comune e Ducato hanno rotto gli indugi: «Sarà organizzata con tutte le precauzioni del caso – assicura Morotti –. Stiamo già allertando i volontari che saranno dislocati lungo il percorso per controllare che l’evento si svolga in sicurezza». La macchina operativa è già partita; al 27 marzo manca ormai meno di un mese e mezzo: «I carristi sono stati avvisati e si sono rimessi al lavoro – assicura il duca –. Sono carichissimi e non vedono l’ora di mostrare i loro lavori».